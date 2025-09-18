NSND Thanh Hoa lấn sân điện ảnh, kết hợp cùng Nàng Mơ trong 'Bà đừng buồn con' 18/09/2025 15:49

(PLO)- NSND Thanh Hoa lần đầu tiên tham gia điện ảnh với vai người bà trong phim Bà đừng buồn con . Phim này cũng là dự án thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, sau thành công của Đèn âm hồn.

Nhà sản xuất (NSX) dự án điện ảnh Bà đừng buồn con vừa hé lộ những vai diễn đầu tiên trong dự án này. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam sau thành công đầy bất ngờ của phim tâm linh kinh dị Đèn âm hồn hồi đầu năm 2025.

Bà đừng buồn con là câu chuyện cảm động về hành trình trưởng thành của một chàng trai trẻ tên Tiến (vai diễn chưa tiết lộ diễn viên), gắn liền với tình yêu thương, bàn tay nuôi nấng của bà.

Dự án điện ảnh khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: Hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Dự án Bà đừng buồn con còn đánh dấu lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của NSND Thanh Hoa, nữ nghệ sĩ được yêu mến với nhiều ca khúc cách mạng bất hủ, trong đó phải kể đến ca khúc Tàu anh qua núi.

Hình ảnh NSND Thanh Hoa trong phim. Ảnh: ĐPCC

Theo thông tin từ NSX, trong dự án này, NSND Thanh Hoa vào vai bà Nga Tứ – một người bà hiền hậu, luôn chở che và trở thành chỗ dựa tinh thần cho các cháu.

NSND Thanh Hoa tâm sự bà đến với dự án Bà đừng buồn con bằng tình yêu dành cho gia đình và khán giả. “Ở tuổi này, được hoá thân vào vai một người bà tận tụy, tôi thấy như đang kể chính câu chuyện đời mình và của bao người bà, người mẹ Việt Nam” - NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Ngỏ lời mời nghệ sĩ gạo cội xuất hiện trong phim, đạo diễn Hoàng Nam gửi gắm nhiều tình cảm yêu mến vào vai diễn của bà, kỳ vọng khắc họa chân dung người bà gắn liền ký ức của nhiều khán giả, biểu tượng neo đậu tinh thần của các gia đình Việt.

Đạo diễn Hoàng Nam (bìa phải) cùng NSND Thanh Hoa (giữa) và nàng Mơ. Ảnh: ĐPCC

Kết hợp với NSND Thanh Hoa trong phim là dàn diễn viên trẻ đóng vai các con, các cháu của bà. Nổi bật là nàng Mơ - thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng thuộc top gương mặt tiềm năng tại chương trình Vietnam Next Top Model 2025.

Bén duyên diễn xuất là một thử nghiệm tuyệt vời và đáng giá ở tuổi 19 của tân binh sàn catwalk Việt. Nàng Mơ cho biết cô xúc động, mong được học hỏi nhiều hơn khi kết hợp với tên tuổi lớn như NSND Thanh Hoa.

Thông tin với PLO, đại diện NSX cho biết kịch bản của phim "Bà đừng buồn con" đã được Cục Bản quyền, Bộ VH-TT&DL, kiểm duyệt và bảo hộ quyền tác giả.

Nàng Mơ sẽ đóng vai thứ chính tên Trang, là cháu ngoại của người bà do NSND Thanh Hoa thủ vai.

Diễn viên đảm nhận vai chính Tiến – cháu nội của bà sẽ được công bố trong thời gian tới.

Bà đừng buồn con được ghi hình tại nhiều bối cảnh tại Hà Nội. Ngoài Nàng Mơ và NSND Thanh Hoa, phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới. Đạo diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ sẽ làm nên những thước phim đời thường, giàu cảm xúc gửi đến công chúng những ngày cuối năm.