Nghệ sĩ Đại Nghĩa bị trật khớp vai, Idecaf phải ngưng suất diễn

Tối 28-9, suất diễn đầu tiên của vở Hồn ai nấy giữ (tác giả Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm) đã diễn ra tại tại Nhà hát kịch Idecaf, TP.HCM.
Trong lúc đang diễn, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã bị trượt trên sàn đoạn sát cánh gà. Cú trượt không gây gãy xương nhưng khiến anh bị trật khớp vai khiến nam nghệ sĩ rất đau, không thể tiếp tục vai diễn.
Sau đó, nghệ sĩ Đình Toàn đã thông báo về việc nghệ sĩ Đại Nghĩa bị thương, vì thế vở diễn buộc phải ngưng.
Nghệ sĩ Đình Toàn cũng thay mặt Nhà hát kịch Idecaf cáo lỗi, đồng thời mong khán giả thông cảm. Sân khấu sẽ sớm có suất bù cho khán giả, hoặc hoàn trả tiền vé với những ai không thể xếp lịch đi xem lần sau.
Theo ông Trầm Thanh Thảo, quản lý của Nhà hát kịch Idecaf, chấn thương của Đại Nghĩa không quá nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ được đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và chụp X-quang, nắn lại khớp, sau đó về nhà nghỉ dưỡng.
Vở Hồn ai nấy giữ thuộc thể loại hài kịch, là một trong những tác phẩm Idecaf công diễn để chào mừng mùa giỗ Tổ (12-8 âm lịch). Trong vở, nghệ sĩ vào vai ông Hai Tơ, một trong những nhân vật chính của vở.
Hồn ai nấy giữ kể về tình huống trớ trêu của ông Hai Tơ và con gái Lụa (nghệ sĩ Hồng Ánh) khi vô tình uống rượu lạ của thầy Ba Tà Lơn (nghệ sĩ Quốc Thịnh) khiến hai cha con hoán đổi linh hồn.
Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra: Người cha trong thân xác con gái phải đối mặt chuyện yêu đương tuổi trẻ, còn con gái trong thân xác cha lại rơi vào các mối quan hệ rắc rối của người lớn.
Vở diễn kết hợp giữa hài duyên dáng và yếu tố huyền bí, mang đến tiếng cười nhẹ nhàng cùng thông điệp sâu sắc về tình cha con và sự thấu hiểu trong gia đình.
Ngoài nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hồn ai nấy giữ còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập, Cẩm Hò…