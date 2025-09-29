Nghệ sĩ Đại Nghĩa bị trật khớp vai, Idecaf phải ngưng suất diễn 29/09/2025 09:31

(PLO)- Trong suất diễn đầu tiên vở Hồn ai nấy giữ, nghệ sĩ Đại Nghĩa bị trật khớp vai vì trượt trên sàn, vở diễn buộc phải ngưng.

Tối 28-9, suất diễn đầu tiên của vở Hồn ai nấy giữ (tác giả Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm) đã diễn ra tại tại Nhà hát kịch Idecaf, TP.HCM.

Trong lúc đang diễn, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã bị trượt trên sàn đoạn sát cánh gà. Cú trượt không gây gãy xương nhưng khiến anh bị trật khớp vai khiến nam nghệ sĩ rất đau, không thể tiếp tục vai diễn.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa cùng nghệ sĩ Phi Nga trong vở "Hồn ai nấy giữ". Ảnh: IDECAF

Sau đó, nghệ sĩ Đình Toàn đã thông báo về việc nghệ sĩ Đại Nghĩa bị thương, vì thế vở diễn buộc phải ngưng.

Nghệ sĩ Đình Toàn cũng thay mặt Nhà hát kịch Idecaf cáo lỗi, đồng thời mong khán giả thông cảm. Sân khấu sẽ sớm có suất bù cho khán giả, hoặc hoàn trả tiền vé với những ai không thể xếp lịch đi xem lần sau.

Nghệ sĩ Đình Toàn thông báo về việc nghệ sĩ Đại Nghĩa bị chấn thương. Nguồn: IDECAF

Theo ông Trầm Thanh Thảo, quản lý của Nhà hát kịch Idecaf, chấn thương của Đại Nghĩa không quá nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ được đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và chụp X-quang, nắn lại khớp, sau đó về nhà nghỉ dưỡng.

Nghệ sĩ Đình Toàn và Đại Nghĩa kết hợp duyên dáng trong vở diễn. Ảnh: IDECAF

Vở Hồn ai nấy giữ thuộc thể loại hài kịch, là một trong những tác phẩm Idecaf công diễn để chào mừng mùa giỗ Tổ (12-8 âm lịch). Trong vở, nghệ sĩ vào vai ông Hai Tơ, một trong những nhân vật chính của vở.