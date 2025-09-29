'Mưa đỏ' rời rạp với doanh thu hơn 710 tỉ đồng 29/09/2025 08:25

(PLO)- Phim Mưa đỏ đã rời rạp với doanh thu hơn 710 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam), đông đảo khán giả tiếc nuối và hẹn gặp lại ở nền tảng khác.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim Mưa đỏ chính thức rời rạp với doanh thu 713,8 tỉ đồng sau hơn một tháng có mặt ở phòng vé.

Doanh thu phim "Mưa đỏ" sau khi rời rạp. Ảnh: Chụp màn hình.

Đến hiện tại, phim Mưa đỏ đã chính thức rời khỏi trên bảng xếp hạng doanh thu theo ngày trên hệ thống đơn vị quan sát phòng vé độc lập – Box Office Vietnam.

Khán giả là người hoàn thành giấc mơ đẹp của "Mưa đỏ"

Theo ghi nhận, riêng trong ngày 28-9, phim Mưa đỏ đã đạt doanh thu gần 5,8 tỉ đồng, cao hơn hẳn so với những ngày trước đó. Đây cũng là điều được dự đoán ngay từ khi thông tin phim chính thức rời rạp vào ngày 29-9.

Phim "Mưa đỏ" rời rạp sau hơn 1 tháng công chiếu. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, trên Fanpage chính thức, ê-kíp phim Mưa đỏ cũng đã gửi lời cảm ơn và tạm biệt khán giả sau hơn 6 tuần phim ra rạp.

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết theo con số nhà phát hành công bố gần đây nhất thì phim Mưa đỏ đã đón hơn 8 triệu lượt khán giả ra rạp xem phim.

"Hơn 8 triệu lượt khán giả đã rơi nước mắt, đồng hành vui buồn cùng với những câu chuyện, với những số phận nhân vật ở trong phim. Và trong hơn 8 triệu lượt khán giả đó đã có những người quay lại xem lại nhiều lần cùng với gia đình, người thân…

Điện ảnh Quân đội cũng như ê-kíp sản xuất phim đều nói rằng chính khán giả đã là những người hoàn thành giấc mơ rất tuyệt đẹp của Mưa đỏ, nối dài hành trình của phim cho tới mai sau.

Chúng tôi hi vọng trong những tác phẩm tiếp theo của Điện ảnh quân đội tiếp tục đón nhận sự yêu mến ủng hộ của khán giả như đã từng yêu mến ủng hộ phim Mưa đỏ" – đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Với con số hơn 8 triệu lượt khán giả ra rạp của phim Mưa đỏ được xem là cột mốc rất cao, vì bộ phim đứng thứ 2 về doanh thu ở phòng vé là Mai với 6,5 triệu vé và doanh thu 520 tỉ đồng.

Khán giả là người làm nên thành công cho "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Trong ngày cuối của Mưa đỏ tại rạp (28-9), các diễn viên tổ chức nhiều hoạt động để gặp gỡ và tạm biệt khán giả. Lâm Thanh Nhã và Phương Nam có fan meeting riêng, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Đình Khang cũng tổ chức buổi xem chung với khán giả.

"Mưa đỏ" sẽ sống mãi trong ký ức nhân dân

Trước đó, trong bài đăng tạm biệt của nhà sản xuất, đạo diễn cũng như các diễn viên của phim Mưa đỏ, bên cạnh những lời chia sẻ tiếc nuối không ít khán giả đã dành lời cảm ơn đến ê-kíp, đạo diễn, nhà sản xuất cũng như các diễn viên.

"Tạm biệt Mưa đỏ. Tạm biệt tiểu đội 1. Tạm biệt Thành cổ. Tạm biệt mùa thu 2025. Cảm ơn đạo diễn, biên kịch, đoàn làm phim đã đem đến cho nhân dân một tác phẩm điện ảnh quá nhiều cảm xúc, thiêng liêng và ý nghĩa...

Khán giả bày tỏ "Mưa đỏ" sẽ luôn được nhớ mãi. Ảnh: ĐPCC

"Phim Mưa đỏ đã vượt qua ranh giới của một cuốn phim, nó đã trở thành một miền ký ức trở về hiện tại với bao cảm xúc về sự hi sinh, lòng biết ơn, giáo dục lịch sử và cách làm phim. Xin cám ơn Điện ảnh Quân đội Nhân dân, đạo diễn, dàn diễn viên, đội ngũ kỹ thuật đã cho ra 1 tác phẩm để đời như vậy. Tin tôi đi, Mưa đỏ còn sống mãi trong ký ức nhân dân” - khán giả Hà Minh bình luận.