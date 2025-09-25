Phim Mưa đỏ chính thức rời rạp từ ngày 29-9, khán giả tiếc nuối 25/09/2025 11:52

(PLO)- Sau gần 6 tuần ra rạp, phim Mưa đỏ của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền sẽ rời rạp từ ngày 29-9.

Sáng 25-9, trên trang cá nhân, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền thông báo phim Mưa đỏ sẽ khép lại thời gian chiếu ngoài rạp vào ngày 29-9 sau một hành trình đầy ý nghĩa để thực hiện những sứ mệnh tiếp theo.

"Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29-9. Ảnh: ĐPCC

Mưa đỏ là khát vọng của Điện ảnh Quân đội

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay ê-kíp phim Mưa đỏ bày tỏ lòng biết ơn đến các khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp…đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ.

Và tôi tin rằng, trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau.

Và giờ phút này, tôi đã có thể tự hào nói rằng - toàn thể ê-kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất. Mưa đỏ - mãi mãi là tình yêu của chúng tôi, khát vọng của chúng tôi" - nữ đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (bìa phải) trên phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ Điện ảnh Quân đội Nhân dân, phim Mưa đỏ sẽ chiếu tại rạp đến hết Chủ nhật (ngày 28-9), sau đó rời rạp để phục vụ trong hệ thống quân đội cũng như chiếu trên nền tảng trực tuyến với mong muốn phục vụ đông đảo khán giả hơn, đồng thời lan toả giá trị tác phẩm điện ảnh này rộng rãi hơn.

Rời rạp sau hơn 5 tuần công chiếu

Việc thông báo phim Mưa đỏ rời rạp của đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và những người yêu mến tác phẩm điện ảnh chiến tranh kinh điển dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khán giả tiếc nuối khi "Mưa đỏ" rời rạp sớm dù lượng bán vé vẫn ổn.

Theo đó, trên nền tảng Thread, một bài viết của tài khoản "divison.05" đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Tài khoản này cho rằng việc rời rạp từ ngày 29-9 của phim Mưa đỏ là khá sớm dù lượng suất chiếu, vé đặt trước, nhu cầu xem từ khán giả đang vẫn rất ổn.

“Khả năng cao là quyết định của Điện ảnh Quân đội Nhân dân, không đặt nặng doanh thu và tính thương mại nên chủ động rút khỏi rạp. Khá tiếc, vì phim quá hay và rất đáng xem lại thêm nhiều lần tại màn ảnh rộng. Cũng tiếc vì phim không đạt được mốc 800-1.000 tỷ như mình nhận định từ lần xem đầu. Thời gian chiếu rạp gần 1 tháng là quá ngắn cho một tác phẩm như Mưa đỏ” – tài khoản này viết.

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản chia sẻ tiếc nuối khi phim Mưa đỏ rời rạp chỉ mới sang tuần thứ 6 trong khi trước đó các phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải) trụ rạp đến 13 tuần hay Mai của Trấn Thành từng có ý định rời rạp sớm nhưng sau đó cũng trụ rạp sang tuần thứ 11.

Bên cạnh đó, một số khán giả cũng chia sẻ rằng, phim Mưa đỏ ra rạp chỉ trong 5 tuần là một quãng khá ngắn, chưa đủ để mọi người có nhu cầu đều được xem hết.

"Mình tin là cũng nhiều bạn không muốn xem lúc quá đông, quá khó đặt vé nên 3-4 tuần đầu vẫn chưa kịp coi. Ngoài ra, kể cả phim có phát trực tuyến hoặc trên truyền hình thì cũng không mang lại được trải nghiệm cả gia đình ngồi rạp cùng coi phim với nhau, tiếc quá" – một tài khoản bình luận.

"Mưa đỏ" mang nhiều ý nghĩa thông điệp trong những ngày lịch sử của đất nước.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ: "Thực ra phim này Điện ảnh Quân đội Nhân dân không đặt nặng doanh thu, chỉ là làm ra 1 sản phẩm nhằm lan toả tình yêu nước là chủ yếu, các bác cũng không nghĩ tới cảnh Mưa Đỏ sẽ bùng nổ như vậy".

Một ý kiến khác bàn luận: "Nhưng giá như phim vẫn duy trì một số suất trên rạp song song với phát hành miễn phí. Vừa có thể nâng cao thành tích doanh thu kích cầu cho các nhà làm phim Việt, vừa tạo doanh thu được cho rạp, kích cầu tiêu dùng, vừa để khán giả có lựa chọn chất lượng cao để tiếp tục trải nghiệm phim".