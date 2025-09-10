Mưa Đỏ - Ký ức ùa về và những nghĩa cử ấm lòng trên mảnh đất Quảng Trị 10/09/2025 15:30

(PLO)- Từ khi khởi chiếu, bộ phim Mưa đỏ đã khơi lại những câu chuyện đầy xúc động trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh, phim Mưa đỏ đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy một làn sóng quan tâm và tri ân sâu sắc trong cộng đồng, hướng về các cựu chiến binh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, từ các suất chiếu đặc biệt thu hút đông đảo khán giả đến những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi đầy xúc động.

Những món quà chở đầy ký ức

Khi những thước phim về Thành cổ Quảng Trị năm 1972 được tái hiện đã chạm đến trái tim của nhiều người, trong đó có anh Trần Ngọc Sơn (50 tuổi), một người con Quảng Trị xa quê.

Suốt 27 năm lập nghiệp tại TP.HCM, nỗi nhớ quê hương và lòng biết ơn thế hệ cha anh đã thôi thúc anh Sơn bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé, mời 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy xem phim Mưa đỏ.

Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: V.QUYẾT

"Được sống trong hòa bình, có cuộc sống ấm no, tôi luôn biết ơn thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, giành lại nền độc lập, thống nhất đất nước", ông Sơn chia sẻ.

Đường đến rạp chiếu phim khoảng 35km, để thuận lợi cho các cựu chiến binh vốn lớn tuổi và đi lại khó khăn, anh Sơn đã thuê xe và chuẩn bị nước uống cho 600 người trong suốt hành trình.

Trên những chuyến xe, các cựu chiến binh cùng ôn lại những ngày tháng bi hùng trong cuộc kháng chiến, những câu chuyện về lằn ranh sinh - tử và cùng nhớ về những đồng đội cùng chiến hào năm xưa.

Sau khi nhận những tấm vé, những người lính già, đa số lần đầu tiên trong đời bước vào rạp chiếu phim, như quay ngược lại thước phim của chính một phần ký ức đầy bi tráng trong cuộc đời mình.

Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy và anh Trần Ngọc Sơn - người đã mua 600 vé xem phim và hỗ trợ đi lại cho các cựu chiến binh đến rạp. Ảnh: V.QUYẾT

Trong không gian của rạp chiếu, chỉ có ánh sáng từ màn ảnh và những tiếng sụt sùi kìm nén, họ như thấy lại đồng đội, thấy lại tuổi trẻ của chính mình.

"Nhiều anh em lặng lẽ nắm chặt tay nhau, mắt ngấn lệ vì quá xúc động. Được cùng nhau xem bộ phim này là món quà tinh thần quý giá, giúp chúng tôi thấy mình được trân trọng hơn", ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, nói.

Ông Thái Nam Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, cho biết việc làm của ông Trần Ngọc Sơn rất đáng trân trọng, địa phương xem đây là nguồn cảm hứng để cộng đồng tiếp tục chung tay chăm lo cho người có công.

Tìm về những nhân chứng sống

Sức lan tỏa của Mưa đỏ còn vượt ra khỏi khuôn khổ rạp chiếu. Bộ phim đã thôi thúc nhiều người tìm về với các nhân chứng lịch sử để được lắng nghe, sẻ chia và bày tỏ lòng kính trọng.

Bà Nguyễn Thị Thu (71 tuổi, làng Giang Hến, xã Triệu Phong), nữ du kích chèo đò trên sông Thạch Hãn năm xưa, cho biết nhiều người sau khi xem hình ảnh o Hồng quả cảm trên màn ảnh đã tìm đến bà với mong muốn được nghe lại câu chuyện về những chuyến đò sinh tử giữa làn mưa bom.

Nhiều người đến thăm gia đình o Thu để nghe kể những câu chuyện về những chuyến đò vượt sông Thạch Hãn. Ảnh: NGUYỄN DO

Anh Đặng Tân (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là một người trong số đó. Bị lay động sâu sắc bởi hình ảnh o Hồng trong phim, anh đã tìm về tận nhà bà Thu, nhân chứng sống huyền thoại của dòng sông Thạch Hãn.

"Là người đang sống trên chính mảnh đất lịch sử này, những hình ảnh trong phim khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi tìm gặp o Thu, người thật việc thật đã bước ra từ câu chuyện ấy, để được tận tai nghe o kể về những năm tháng khói lửa và hiểu hơn về cuộc sống của o hôm nay.

Ngồi bên o, lắng nghe từng lời kể, tôi như được sống lại với ký ức bi tráng của dân tộc. Chính những câu chuyện ấy đã hun đúc trong tôi sự thấu hiểu sâu sắc, làm tôi thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của hai tiếng "hòa bình" mà chúng ta đang có", anh Tân xúc động.

Bà Thu (cầm súng ngồi bên phải) và cụ Nguyễn Con (người cầm lái) đang chở các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn. Ảnh tư liệu.

Trong dòng người ghé thăm, chị Trần Hồng Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị và nhà văn Trần Trà My (từ TP.HCM) biết bà Thu chưa được xem Mưa đỏ nên đã ngỏ ý mời bà đi cùng.

Khi nghe tin có người muốn đưa mình ra rạp xem, bà Thu vui mừng xen lẫn bồi hồi vì cả đời chưa từng nghĩ có ngày câu chuyện tuổi trẻ của mình lại được tái hiện.

Trong bóng tối, nhìn lại tuổi 18 của mình trên màn ảnh, người nữ du kích năm xưa đã không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt của hơn 50 năm kìm nén cứ thế lăn dài...

Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đặc biệt là 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong ký ức của mình, bà Thu không nhớ nổi đã bao nhiêu chuyến đò chở bộ đội, vũ khí, thương binh. Bà chỉ nhớ những gương mặt trai trẻ cười hiền khô trước khi lao vào trận địa và những thương binh vừa kịp gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” rồi trút hơi thở cuối.

"Có lần bom rơi ngay sát mạn thuyền, hai chiến sĩ hy sinh ngay trước mắt. Tôi vừa cầm súng vừa cầm chèo, cố giữ bình tĩnh để không mất tay lái. Nhưng trong lòng thì nặng trĩu", bà Thu nhớ lại.

Câu chuyện của bà sau đó đã được chính đoàn làm phim biết đến. Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất, đã gửi tặng bà Thu một món quà như lời tri ân sâu sắc, bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh thầm lặng mà bà đã trải qua.