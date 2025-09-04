Khán giả xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị

Xã hội

Khán giả xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị

NGUYỄN DO

(PLO)- Buổi chiếu phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thu hút hàng ngàn người dân theo dõi.

19 giờ 30 tối 4-9, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức công chiếu phim Mưa đỏ. Địa điểm chiếu phim ở khuôn viên Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trước màn hình chiếu phim, ban tổ chức đã bố trí một hàng ghế đặc biệt, trên ghế chỉ có chiếc balo và mũ tai bèo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Những hàng ghế phía sau sẽ dành cho lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-1.jpg
Hàng ghế đầu tiên đặt những chiếc balo và mũ tai bèo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-4.jpg
Hàng ngàn người dân đến Thành cổ Quảng Trị để xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO
z6977471169391_29c8b891a32ee06fac3342049c91cddf.jpg
Mưa đỏ là bộ phim hư cấu, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-7.jpg
Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-6.jpg
Khán giả dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi bộ phim được khởi chiếu. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-11.jpg
Thân nhân liệt sĩ xúc động khi xem bộ phim Mưa đỏ được chiếu tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-12.jpg
Nhiều khán giả xúc động, nước mắt lưng tròng. Ảnh: NGUYỄN DO
thanh-co-quang-tri-phim-mua-do-14.jpg
Nhiều người không cầm được nước mắt khi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO
NDO_2944.JPG
Nhiều người bật khóc khi xem phim Mưa đỏ, bộ phim được lấy bối cảnh cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: NGUYỄN DO
thành cổ quảng trị
Trong 81 ngày đêm, Thành cổ Quảng Trị đã hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Ảnh: NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#thành cổ quảng trị #phim mưa đỏ #quảng trị

Đọc thêm