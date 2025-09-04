Khán giả xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị

(PLO)- Buổi chiếu phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thu hút hàng ngàn người dân theo dõi.
19 giờ 30 tối 4-9, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức công chiếu phim Mưa đỏ. Địa điểm chiếu phim ở khuôn viên Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).
Trước màn hình chiếu phim, ban tổ chức đã bố trí một hàng ghế đặc biệt, trên ghế chỉ có chiếc balo và mũ tai bèo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Những hàng ghế phía sau sẽ dành cho lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.