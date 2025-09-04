Khán giả xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị 04/09/2025 22:49

(PLO)- Buổi chiếu phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thu hút hàng ngàn người dân theo dõi.

19 giờ 30 tối 4-9, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức công chiếu phim Mưa đỏ. Địa điểm chiếu phim ở khuôn viên Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trước màn hình chiếu phim, ban tổ chức đã bố trí một hàng ghế đặc biệt, trên ghế chỉ có chiếc balo và mũ tai bèo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Những hàng ghế phía sau sẽ dành cho lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Hàng ghế đầu tiên đặt những chiếc balo và mũ tai bèo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN DO

Hàng ngàn người dân đến Thành cổ Quảng Trị để xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Mưa đỏ là bộ phim hư cấu, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện. Ảnh: NGUYỄN DO

Khán giả dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi bộ phim được khởi chiếu. Ảnh: NGUYỄN DO

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi xem bộ phim Mưa đỏ được chiếu tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều khán giả xúc động, nước mắt lưng tròng. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người không cầm được nước mắt khi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người bật khóc khi xem phim Mưa đỏ, bộ phim được lấy bối cảnh cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: NGUYỄN DO