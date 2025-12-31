UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ việc cho nhận nuôi bé bị vùi lấp 31/12/2025 09:24

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc cho nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi, vùi lấp trong lô cao su do có dư luận trái chiều.

Ngày 31-12, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Công an kiểm tra tình hình bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: CA

Theo UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh nhận nhiều nguồn thông tin phản ánh việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, có nhiều điểm chưa rõ ràng, gây dư luận trái chiều.

Để tránh dư luận xấu, ảnh hưởng đến cháu bé, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi cháu bé.

UBND tỉnh giao UBND xã Ia Mơ nghiên cứu các quy định hiện hành, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp nêu trên.

Đồng thời, giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị, theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đảm bảo ổn định, khỏe mạnh đến khi thực hiện bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.

Trước đó, ngày 29-12, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái (bé Thiện An) từng bị vùi lấp trong vườn cao su xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho một gia đình tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Theo một số ý kiến phản ánh, gia đình được nhận nuôi cháu bé trên đã có ba người con; trong khi nhiều gia đình hiếm muộn khác đăng ký nhận nuôi nhưng không được chấp thuận.

Trong đó, có cặp vợ chồng ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai hiếm muộn, chưa có con, điều kiện kinh tế ổn định nhưng không được ưu tiên xét cho nhận nuôi.