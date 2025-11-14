Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong chiếc chăn có nhiều hình ngôi sao 14/11/2025 18:53

(PLO)- Chính quyền địa phương ở Đắk Lắk đang tìm người thân cho một bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Ngày 14-11, ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương đã phát đi thông báo, tìm nhân thân cho một bé trai bị bỏ rơi.

Theo ông Vũ, hiện vẫn chưa có ai nhận là cha, mẹ hoặc người thân của bé. Vì vậy, bé trai đang được một người dân chăm sóc.

Bé trai đang được người dân chăm sóc. Ảnh: T.N

Theo UBND xã Ea Knốp, lúc 15 giờ 40 cùng ngày, người dân địa phương báo tin có một bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi. Bé trai này nặng khoảng 3,5 kg, mặc áo màu trắng, quấn chăn có nhiều hình ngôi sao nhỏ.

Ngoài đồ dùng cá nhân như áo quần, hộp sữa bột, bình sữa, tất tay... thì không bất kỳ có thông tin nào về bé.

Sau khi đưa bé trai đến trạm y tế thăm khám, ổn định sức khỏe, UBND xã Ea Knốp đã tạm giao bé cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc.

UBND xã Ea Knốp thông báo ai là cha, mẹ đẻ, người thân của cháu bé thì đến trụ sở của xã để làm thủ tục nhận lại con, cháu.

Từ hôm nay, 14-11 đến hết ngày 20-11, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ, người thân của bé trai, UBND xã Ea Knốp sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác cho bé theo quy định.