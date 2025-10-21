Mẹ của bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang đã liên lạc để nhận lại con 21/10/2025 14:36

(PLO)- Một người phụ nữ gọi điện nhận là mẹ của bé trai bốn tuổi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang, nói sẽ đến nhận lại con.

Ngày 21-10, bà Nguyễn Đình Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa, cho biết một người phụ nữ đã liên lạc với Công an phường Nha Trang nhận là mẹ của bé trai tên Lê Tấn S (4 tuổi, nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; quê ở Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo bà Loan, người này liên hệ với cơ quan công an xác nhận về thông tin cháu S, đồng thời nói sẽ đến Nha Trang để nhận lại con trai.

Cháu S được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc. Ảnh: XH

"Nếu đúng là mẹ cháu bé thì phải chứng minh bằng những giấy tờ pháp lý, căn cứ cụ thể. Lúc đó chúng tôi sẽ làm các thủ tục theo quy định để người này nhận cháu S. Phía đơn vị cũng mới chỉ tiếp nhận thông tin có người liên lạc xưng là mẹ cháu S, chứ chưa tiếp xúc nên phải chờ người này có mặt mới biết chắc chắn"- bà Loan nói.

Cũng theo bà Loan, sau khi tiếp nhận cháu S từ UBND phường Nha Trang, đến nay cháu S sức khỏe bình thường, ăn ngủ chơi đùa cùng các bạn, không quấy khóc.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang cũng xác nhận thông tin có người liên lạc xưng là mẹ của bé S. Tuy nhiên, đến trưa 21-10, vẫn chưa có ai đến trụ sở đơn vị làm việc liên quan đến cháu.

Như PLO đã thông tin, ngày 19-10, một tài xế taxi Xanh SM đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo và bàn giao một cháu bé.

Theo tài xế này, cùng ngày, một phụ nữ đặt xe taxi Xanh SM yêu cầu chở bé trai đến một khách sạn trên đường Trần Phú, với lời dặn: "Đưa con đến gặp cha".

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Hộ chiếu Nhật Bản của bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: AB

Kiểm tra trên xe, tài xế phát hiện cạnh cháu bé có một số giấy tờ tùy thân. Sau một thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận, tài xế taxi quyết định đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định.

Theo hộ chiếu người phụ nữ bỏ lại, cháu bé Lê Tấn S có bố tên Lê Tấn Hùng, quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Họ tên người mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.