Bé trai 4 tuổi có hộ chiếu Nhật Bản, quê ở Đà Nẵng bị bỏ rơi ở Nha Trang 20/10/2025 16:28

(PLO)- Tài xế taxi đưa bé trai bốn tuổi có hộ chiếu ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, bị một phụ nữ bỏ rơi đến Công an phường Nha Trang.

Ngày 20-10, ông Huỳnh Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an phường đã bàn giao cho cháu Lê Tấn S (4 tuổi, nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; quê ở Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Cháu S được Công an phường Nha Trang tiếp nhận, chăm sóc. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, ngày 19-10, một tài xế taxi xanh SM đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo và bàn giao một cháu bé.

Theo tài xế này, cùng ngày, một phụ nữ đặt xe taxi xanh SM yêu cầu chở bé trai đến một khách sạn trên đường Trần Phú, với lời dặn: "Đưa con đến gặp cha".

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Hộ chiếu của cháu S. Ảnh: AB

Kiểm tra trên xe, tài xế phát hiện cạnh cháu bé có một số giấy tờ tùy thân. Sau một thời gian chờ đợi mà không có ai đến nhận, tài xế taxi quyết định đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định.

UBND phường Nha Trang và Công an phường bàn giao bé S cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa. Ảnh: XH

Theo hộ chiếu người phụ nữ bỏ lại, cháu bé Lê Tấn S có bố tên Lê Tấn Hùng, quốc tịch gốc Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Họ tên người mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.