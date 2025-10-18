Trăn dài gần 2m bò trong Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa 18/10/2025 14:55

(PLO)- Nhiều cán bộ ở Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chứng kiến trăn bò ở hành lang khuôn viên bệnh viện này lúc nửa đêm.

Ngày 18-10, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng bốn ngày trước, cán bộ, nhân viên của bệnh viện phát hiện một cá thể trăn bò ở hành lang khu vực gần nhà đại thể.

Các bác sĩ phát hiện trăn bò trong bệnh viện khoảng bốn ngày trước. Ảnh: MT

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm phát hiện trăn là khoảng 0 giờ, nhiều bác sĩ cùng nhìn thấy nó rất dài, bò ở hành lang.

Theo mô tả thì cá thể trăn này có đặc điểm, màu sắc giống con trăn mà người dân phát hiện ở Bến tàu du lịch Nha Trang.

"Sau hôm đó, không ai nhìn thấy con trăn xuất hiện nữa"- lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, ngày 17-10, người dân phát hiện một con trăn ở trên ngọn cây trước Bến tàu du lịch Nha Trang. Con trăn này dài khoảng 2m, nặng hơn 5kg.

Con trăn bò ở hành lang bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Một số người dân sau đó đã bắt cá thể trăn này mang đi, nhưng đến tối thì đưa đến UBND phường Nam Nha Trang giao nộp.

UBND phường Nam Nha Trang sau đó đã làm thủ tục bàn giao cho Hạt kiểm Lâm Nha Trang - Diên Khánh chăm sóc, thả về tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, con trăn được người dân giao nộp không phải là trăn đất Python molurus (loài quý hiếm) mà chỉ là trăn thường.