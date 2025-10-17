Báo chính quyền đến bắt con trăn đất nhưng không nơi nào chịu tiếp nhận 17/10/2025 19:03

(PLO)- Con trăn đất được phát hiện trên cây xanh ở Nha Trang, Khánh Hòa bị người dân vây bắt, đưa đi đâu không rõ.

Ngày 17-10, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết một số người dân địa phương vây bắt con trăn nặng khoảng 5-6 kg trên ngọn cây xanh trước bến tàu.

Cá thể trăn cuộn tròn trên ngọn cây. Ảnh: XH

Theo lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang, khoảng 12 giờ cùng ngày, bảo vệ bến tàu cùng một số tài xế phát hiện trên ngọn cây trước cổng bến tàu du lịch Nha Trang có một con trăn.

“Khi kiểm tra thì trăn đang cuộn tròn trên cây dài khoảng 2 m, nặng khoảng 5-6 kg. Nhìn mắt thường có thể con này là trăn đất - Python molurus”- người này thông tin.

Lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh. Tuy nhiên, cán bộ Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh cho rằng cơ quan cần báo là UBND phường Nam Nha Trang theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang sau đó nhận phản hồi từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho rằng phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cá thể trăn sau đó bị người dân bắt đưa đi đâu không rõ. Ảnh: XH

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một số người dân địa phương đã vây bắt con trăn trên mang đi. “Sau khi người dân vây bắt, chúng tôi cũng không rõ con trăn được đưa đi đâu”- lãnh đạo bến tàu Du lịch Nha Trang nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho biết UBND phường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan xác minh sự việc, đồng thời đề nghị Công an phường điều tra, thu hồi cá thể trăn bị người dân bắt.