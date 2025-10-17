Xe buýt bị lật ở Khánh Hòa, hành khách hoảng loạn 17/10/2025 12:57

(PLO)- Đang chạy trên đường ĐT26B thì xe buýt bị lật nghiêng, hành khách la hét, sợ hãi.

Ngày 17-10, chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng PC08, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe buýt, may mắn không có người bị thương, nhưng nhiều hành khách sợ hãi.

Xe buýt của hãng Quyết Thắng bị lật khi đang chở khách. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút, xe buýt hãng Quyết Thắng do ông Lê Văn Đức (49 tuổi) cầm lái, chạy trên ĐT 26B, trên xe có sáu người, gồm hành khách, tài xế và phụ xe.

Khi đến đoạn trước trạm phân phối xi măng Nghi Sơn thuộc tổ dân phố Mỹ Á, phường Đông Ninh Hòa, thì xe buýt bất ngờ loạng choạng rồi lật lật nghiêng sang vệ đường. Rất may không có ai bị thương nhưng sự cố khiến các hành khách la hét, sợ hãi.

Kính chắn gió xe buýt vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: AB

Tại hiện trường, xe buýt lật nghiêng, kính chắn gió vỡ nát sau vụ tai nạn. Theo người dân gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xe buýt bị nạn trời có mưa, mặt đường trơn có thể là nguyên nhân khiến xe lật.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.