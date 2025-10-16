Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu sống nam du khách bị đuối nước 16/10/2025 18:31

(PLO)- Các chiến sĩ của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã kịp thời cơ động ra vị trí du khách nước ngoài bị sóng đánh chìm, cứu sống kịp thời.

Ngày 16-10, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (PC08, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết các lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ, cứu kịp thời một du khách người nước ngoài thoát cảnh bị đuối nước.

Anh Denis cám ơn lực lượng cảnh sát đã cứu sống mình. Ảnh: AB

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Đội cảnh sát đường thủy số 1 nhận tin báo về việc một du khách người nước ngoài bị sóng đánh chìm khi đang tắm biển ở khu vực gần công viên Bạch Đằng.

Chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1 điều ba chiến sĩ sử dụng phương tiện thủy ra nơi du khách bị nạn và cứu hộ kịp thời, đưa người này lên bờ an toàn.

Qua kiểm tra, xác định du khách nước ngoài tên Denis (24 tuổi, quốc tịch Moldova). Sau khi được cứu, sức khỏe nam du khách đã ổn định, tiếp tục kỳ nghỉ dưỡng ở Nha Trang.