Giải cứu nam sinh viên bị 'bắt cóc online' ở TP.HCM 16/10/2025 20:24

(PLO)- Gia đình em Q đến công an trình báo việc nhận nhiều video ghi cảnh con trai bị trói, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc người nếu không sẽ bán sang Campuchia.

Ngày 16-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo công nghệ cao, giải cứu kịp thời một nam sinh viên bị những kẻ mạo danh công an đe dọa, thao túng tâm lý.

Hình ảnh Q bị trói, dấu hiệu bị thương được những kẻ lừa đảo gửi cho gia đình yêu cầu chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, chiều 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận tin báo của gia đình em Q (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM).

Theo người nhà em Q, họ nhận được một số đoạn ghi âm, hình ảnh, video clip có hình ảnh Q bị trói, có dấu vết thương tích.

Những người này yêu cầu gia đình phải chuyển ngay 500 triệu đồng để chuộc người. Nếu không thực hiện thì sẽ bán Q sang Campuchia.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra làm rõ.

Đến khoảng 10 giờ ngày 16-10, tổ công tác đã phát hiện, giải cứu được Q tại một khách sạn ở phường Bến Thành, TP.HCM.

Tin nhắn hù dọa của những kẻ lừa đảo. Ảnh: AB

Qua làm việc, Q cho biết bị những người không quen biết mạo danh công an gọi video call đe dọa liên quan đến một vụ án hình sự.

Những kẻ này thao túng tâm lý, buộc Q làm theo hướng dẫn để uy hiếp gia đình chuyển tiền theo hướng dẫn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.