Video: Bắt được con cá sấu tấn công người dân ở Khánh Hòa 13/10/2025 16:55

(PLO)- Lực lượng chức năng xã Diên Lâm đã bắt được con cá sấu tấn công người dân bị thương vào 5 ngày trước.

Video: Cảnh bắt con cá sấu trên sông Chò.

Ngày 13-10, một lãnh đạo UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt được con cá sấu tấn công người dân bị thương năm ngày trước.

“Sau khi bắt được, con cá sấu đã được đưa về trụ sở Công an xã Diên Lâm. Đồng thời mời lực lượng kiểm lâm để làm các thủ tục cần thiết”- vị này nói.

Con cá sấu bị bắt ở xã Diên Lâm. Ảnh: AB

Như PLO đã thông tin, sáng 8-10, một con cá sấu đã tấn công một người dân tại khu vực sông Chò, xã Diên Lâm, khi người này đi câu cá. Nạn nhân may mắn thoát được, leo lên bờ, đến trạm y tế sơ cứu.

Sau sự việc, UBND xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, yêu cầu người dân không đến gần các khu vực đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò nơi con cá sấu đã xuất hiện, tấn công người. Tuy nhiên, nước trên sông Chò đang lên cao, đục nên việc tìm kiếm, vây bắt gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Diên Lâm cũng cho biết, song song với công tác tìm kiếm, bắt con cá sấu, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh nguồn gốc của con vật này.