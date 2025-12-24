Chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai, một người kẹt trong khoang lái 24/12/2025 11:23

(PLO)- Tàu chở đá trên sông Đồng Nai bị chìm khiến một người đàn ông trong khoang lái không kịp thoát ra ngoài dẫn đến tử vong.

Ngày 24-12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu chở đá tại bến thủy nội địa trên sông Đồng Nai, thuộc phường Trảng Dài.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân để đưa lên bờ. Ảnh: Công an

Theo thông tin ban đầu, sáng 23-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận tin báo vụ chìm tàu chở đá mi bụi của một công ty tại bến thủy nội địa trên sông Đồng Nai. Thời điểm này, một người đàn ông đang bị mắc kẹt bên trong tàu.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân mắc kẹt trong khoang lái và đã tử vong. Đội hình lặn được triển khai để tiếp cận, tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.