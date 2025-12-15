6 ngư dân đang đánh cá bị sóng đánh chìm tàu 15/12/2025 19:38

Ngày 15-12, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã tiếp nhận sáu ngư dân khi bị sóng đánh chìm tàu trên biển.

Biên phòng tiếp nhận ngư dân sau tai nạn.



Theo đó, lúc 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Đình Cam, (xã Cửa Việt) là thuyền trưởng tàu QT-90559-TS báo tin về tàu đang lao động sản xuất cách đặc khu Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị sóng đánh chìm; trên tàu có sáu thuyền viên, đề nghị đơn vị ứng cứu.

Ngư dân được bộ đội thăm khám, hỗ trợ.



Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ chuẩn bị lực lượng, phương tiện khẩn trương phối hợp ứng cứu.

Đồng thời, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm kiếm cứu nạn.

Qua hệ thống thông tin liên lạc, một tàu cá đang hoạt động gần đó đã tiếp cận, cứu sáu ngư dân lên tàu.

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu cá đã đưa các thuyền viên lên bờ. Bộ đội Biên phòng tiếp nhận, tổ chức thăm khám. Thiệt hại tàu và ngư lưới cụ khoảng 3 tỉ đồng.