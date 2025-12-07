Tàu cá TP.HCM chìm trên biển Quảng Trị, 4 ngư dân được cứu sống 07/12/2025 11:27

(PLO)- Tàu cá TP.HCM được xác định chìm ở khu vực gần đảo Hòn La khi đang neo đậu.

Ngày 7-12, Đồn Biên phòng Roòn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ tiếp nhận vụ việc tàu cá BV-93600-TS bị chìm, 4 ngư dân đã được cứu an toàn.

Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ ngày 7-12, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên cảng cá Mũi Ông, báo về Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn, với nội dung tàu cá BV-93600-TS bị chìm.

Tàu cá bị chìm gần như hoàn toàn.

Tàu cá này do ông Thái Quốc Toàn (xã Long Hải, TP.HCM) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển cách đảo Hòn La khoảng 500 m về phía Tây Nam.

4 thuyền viên đã được tàu cá khác đi chung tiếp cận, ứng cứu.

Được biết, 2 tàu đánh cá trên của bà Lê Thị Huệ (xã Long Hải, TP.HCM) làm thủ tục xuất Cảng cá Mũi Ông lúc 13 giờ ngày 6-12.

Bộ đội Biên phòng tiếp cận hỗ trợ ngư dân.

Tàu ra neo đậu ở vùng nước trước Cảng Hòn La để sáng nay đi biển thì bị sự cố phá nước.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã thông báo cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời điều động cán bộ, quân y cùng xuồng hỗ trợ sức khoẻ cho thuyền viên.

Hiện 4 thuyền viên đều ổn định trên tàu BV 93601-TS neo đậu tại vùng nước cảng La. Chủ tàu đang liên hệ tìm thuê phương tiện để trục vớt tàu.