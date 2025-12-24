Thanh niên bốc đầu mô tô chạy đua với xe bồn: Tịch thu xe, cha mẹ cũng bị phạt 24/12/2025 08:59

(PLO)- Thanh niên bốc đầu mô tô để so kè với xe bồn bị tịch thu xe, còn phụ huynh thì bị phạt đến 10 triệu đồng.

Ngày 24-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh vụ thanh niên bốc đầu mô tô trên đường. Cơ quan chức năng đã triệu tập người vi phạm và người liên quan đến làm việc. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Theo đó, ngày 21-12, L (16 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, Lâm Đồng) điều khiển mô tô bốc đầu, chạy bằng bánh sau. Đặc biệt, L còn bốc đầu xe để “so kè” với xe bồn đang lưu thông cùng chiều.

Toàn bộ diễn biến đã được camera ghi lại.

Vừa bốc đầu xe, thanh niên này vừa chạy sát vào xe bồn ở khúc quanh để so kè vô cùng nguy hiểm.

Hành vi phản cảm này được camera ghi lại và phát trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm.

Tổ CSGT Di Linh, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Lâm Đồng) đã mời L đến làm việc. Thiếu niên này thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 1 lập biên bản hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Hình thức xử lý là tịch thu phương tiện và phạt L từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với chủ xe là phụ huynh của L, cơ quan chức năng xử phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, chủ xe còn bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng về hành vi không làm thủ tục đăng ký xe khi thay đổi chủ sở hữu.