Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Hỗ trợ tối đa người dân ở dự án điện hạt nhân 17/10/2025

(PLO)- Ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Khánh Hòa rà soát các chính sách đặc thù tại Nghị quyết 189 của Quốc hội để hỗ trợ tối đa cho người dân ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân.

Ngày 17-10, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến khảo sát thực tế tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Vướng mắc pháp lý giữa Nghị quyết 41 và Quyết định 794

Tại buổi khảo sát, ông Ninh cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân ảnh hưởng bởi dự án.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng diện tích cần thu hồi phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là hơn 466ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 793 hộ dân và 3.071 ngôi mộ.

Tỉnh Khánh Hòa báo cáo các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án điện hạt nhân. Ảnh: THANH LÂM

Trong đó, khu tái định cư Hòn Một có diện tích gần 54,4ha và khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu 13,4ha đã tiến hành kiểm kê xong.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, vướng mắc pháp lý lớn nhất là giữa Nghị quyết 41/2009/QH12 và Quyết định 794/QĐ-TTg, cùng sự khác biệt về quy định khoảng cách an toàn hạt nhân giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học – Công nghệ (0,5km và 1km).

Còn khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích hơn 404 ha, với 534 hộ dân và 2.895 ngôi mộ cũng đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm.

Tuy nhiên, hiện mới niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 72/114 hộ, với tổng giá trị khoảng 160,6 tỉ đồng. Về công tác di dời mồ mả, UBND xã Vĩnh Hải dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Theo đó, nếu áp dụng bán kính an toàn 1km của Bộ Khoa học và Công nghệ, diện tích thu hồi tăng gần 600ha, chi phí bồi thường tăng khoảng 12.000 tỉ đồng, ảnh hưởng đến quy hoạch và tiến độ.

Khánh Hòa kiến nghị cơ chế, chính sách đặc biệt

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị sáu nội dung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, cho phép Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc biệt từng áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận trước đây. Tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành một dự án độc lập, giao địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo quy định.

Sớm bổ sung quy định cụ thể về khoảng cách an toàn, phạm vi khu vực cấm và hạn chế dân cư quanh nhà máy điện hạt nhân.

Bố trí thêm nguồn vốn khoảng 9.156 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện dự án di dân, tái định cư. Bãi bỏ quyết định 1504/2013 của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cuối cùng, chỉ đạo các chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở pháp lý triển khai đồng bộ.

Bộ trưởng Tư pháp nghe các kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân. Ảnh: THANH LÂM

Trong khi đó, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng, họ đồng thuận với chủ trương di dời, nhường đất làm dự án điện hạt nhân.

Tuy nhiên, họ mong muốn UBND tỉnh Khánh Hòa tạo việc làm tại chỗ, đào tạo nghề, chuyển đổi mô hình kinh tế. Đồng thời, quá trình thu hồi đất, bồi thường giải tỏa, tái định cư phải đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Hải Ninh ghi nhận các kiến nghị của địa phương và người dân khu vực dự án.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, báo cáo bằng văn bản đối với những nội dung vượt thẩm quyền để đoàn công tác xem xét, báo cáo Chính phủ và Quốc hội.