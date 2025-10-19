Cá sấu, trăn xuất hiện liên tục ngoài tự nhiên, Khánh Hòa sẽ kiểm tra cơ sở nuôi động vật rừng 19/10/2025 10:45

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa sẽ kiểm tra các cơ sở nuôi động vật rừng thông thường, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cùng các loài thuộc Phụ lục CITES.

Ngày 19-10, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu các hạt kiểm lâm trực thuộc rà soát, quản lý chặt các cơ sở nuôi động vật rừng thông thường, nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thuộc Phụ lục CITES trên địa bàn.

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cũng đề nghị UBND xã, phường thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Kiểm tra cơ sở nuôi động vật rừng

Động thái trên được thực hiện sau khi nhiều động vật hoang dã, động vật rừng như cá sấu, trăn xuất hiện liên tục trên sông, trong khu dân cư ở Khánh Hòa.

Trăn xuất hiện trước Bến tàu du lịch Nha Trang, hôm 17-10. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đề nghị UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không săn bắt, bẫy, tự ý nuôi, trồng các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thuộc Phụ lục CITES.

Khi có nhu cầu nuôi, trồng, thì tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo đến UBND cấp xã, cơ quan thú y và hạt kiểm lâm để được hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số cơ sở, hồ sơ nguồn gốc hợp pháp và các quy định về môi trường, thú y, điều kiện chuồng trại theo quy định.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh thông tin liên quan động vật nguy cấp, quý, hiếm bị lạc, bị thương hoặc bị bệnh; tổ chức thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định. Đồng thời, phối hợp quản lý các cơ sở nuôi, trồng bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về môi trường và thú y.

Cơ quan kiểm lâm cũng yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, phải mở sổ theo dõi, báo cáo biến động về loài nuôi, trồng; rà soát và bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Cơ sở chưa có mã số nuôi, trồng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số. Trước khi nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, tổ chức, cá nhân phải được cấp mã số cơ sở theo quy định.

Các hạt kiểm lâm trực thuộc được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương; rà soát, quản lý các cơ sở nuôi, trồng; bảo đảm đăng ký, mở sổ theo dõi, cập nhật thông tin chính xác và phản ánh đúng thực tế hoạt động.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ cấp mã số và tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực này.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt động vật quý hiếm

Trong tháng 10-2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục xuất hiện các loài động vật rừng trong khu dân cư hoặc ngoài môi trường tự nhiên, gây hoang mang cho người dân.

Cụ thể, ngày 8-10, một người dân đã bị cá sấu tấn công bị thương ở trên sông Chò đoạn qua xã Diên Lâm. Cơ quan chức năng sau đó đã bắt được cá thể cá sấu này.

Con cá sấu bị bắt trên sông Chò, xã Diên Lâm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 14-10, nhiều cán bộ ở Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chứng kiến trăn dài gần 2 m, bò ở hành lang khuôn viên bệnh viện này lúc nửa đêm.

Mới nhất, ngày 17-10, một con trăn dài khoảng 2 m, nặng hơn 5 kg xuất hiện trên ngọn cây ở khu vực Bến tàu du lịch Nha Trang. Con trăn này bị người dân vây bắt, sau đó đưa đến UBND phường Nam Nha Trang giao nộp.

Trước đó, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phát (31 tuổi, ngụ xã Phước Dinh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Cương) và Nguyễn Văn Tiến (53 tuổi, ngụ xã Phước Dinh, chủ hộ kinh doanh trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến) cùng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra cơ sở Tiên Tiến Farm & Zoo thuộc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Cương ở thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh.

Thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có 14 con cá sấu Xiêm (loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB), hai con cá sấu Cuba và một cá thể Vẹt mào vàng (loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES).

Cảnh sát xác định, cơ sở này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động nuôi nhốt, cứu hộ hoặc bảo tồn đa dạng sinh học đối với các cá thể loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.