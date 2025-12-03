1 phụ nữ trộm laptop ở TP.HCM rồi sang Lào trốn truy nã 9 năm 03/12/2025 17:39

(PLO)- Sau khi trộm chiếc laptop của bạn ở TP.HCM, Như trốn sang Lào rồi thay tên, đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè và 9 năm sau bị bắt giữ khi về quê.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Đường Ngọc Như (42 tuổi, quê xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đường Ngọc Như trốn truy nã đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, cuối năm 2016, Như đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (cũ), TP.HCM. Lúc đó, Như mới 33 tuổi, do thiếu tiền tiêu xài đã thực hiện hành vi trộm laptop của bạn rồi đem đi bán.

Công an quận Phú Nhuận (cũ) vào cuộc điều tra, bắt giữ, khởi tố Như về tội trộm cắp tài sản. Do lo sợ phải ngồi tù, đầu năm 2017, khi đang được tại ngoại Như đã bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (cũ) ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, Như đi sang nước Lào trốn lệnh truy nã. Tại Lào, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Như đã đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh. Đồng thời, Như cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Ngày 30-11, ngay khi Như trở về quê nhà tại xã Gia Hanh thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.