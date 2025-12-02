Nữ cán bộ thuế nhận hối lộ 2,3 tỉ đồng rồi đưa sếp, cả 2 cùng bị khởi tố 02/12/2025 20:53

Chiều 2-12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương (cùng trú Bắc Ninh) về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Thị Phương nhận hối lộ 2,3 tỉ rồi chuyển cho bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra, Kiểm tra 3.

Theo cơ quan điều tra, ngày 23-8-2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (tỉnh Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra, Kiểm tra 3 (Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh).

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm cho Công ty. Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên Công ty H chi cho Đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỉ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30-9-2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỉ đồng nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hoa.

Tại cơ quan điều tra, Bà Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỉ đồng từ Công ty H. Trong đó, 2 tỉ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỉ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà (41 tuổi)- nguyên là kế toán trưởng của công ty trên về tội tham ô tài sản. Trong thời gian làm việc tại công ty, Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỉ đồng của công ty này. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ, Hà sử dụng số tiền trên để đầu tư, chi tiêu cá nhân. Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty H, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương và Hoa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.