Bắt nguyên Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội nhận hối lộ 25/11/2025 20:58

(PLO)- Ông Dương Văn Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đây là một trong số các bị can vụ án "chạy" kết luận tâm thần, giúp đối tượng phạm tội được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra.

Ông Dương Văn Lương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Kết quả điều tra xác định một số cá nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có ông Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh) được tự do ra ngoài để điều hành đường dây vận chuyển 60 kg ma túy.

Theo điều tra, Thủy khai bản thân hoàn toàn không bị tâm thần. Thủy đã móc nối với Hội đồng giám định của viện, gồm ông Lương (khi đó là phó viện trưởng, bác sĩ, giám định viên) để “chạy” kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau đó, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để "né" trách nhiệm hình sự. Ông Lương và các thành viên hội đồng thừa nhận đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định.

Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 54 bị can trong vụ án, gồm các tội: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Trong số này có 35 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.