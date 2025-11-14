Bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TW 1 nhưng đưa hối lộ để ra ngoài đánh bạc 14/11/2025 15:00

(PLO)- Các cá nhân bị áp dụng biện pháp tư pháp "bắt buộc chữa bệnh" hàng tháng đưa tiền hối lộ cho các cán bộ của bệnh viện để được ra ngoài.

Ngày 14-11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng (cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần TW 1) mức án 14 năm 6 tháng tù, xử phạt bị cáo Vũ Quốc Tiến (cựu Phó Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc) mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam nhận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Về tội đưa hối lộ, HĐXX xử phạt các bị cáo Cao Xuân Hùng, Trịnh Trọng Phương Phương, Chu Đình Thực, Vũ Mạnh Cường, Đặng Ngọc Điệp, Thái Huy; Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Tiến Quyết mức án từ 18-42 tháng tù.

Bị cáo Trần Thanh Tùng bị xử phạt 4 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Nhận hối lộ của 16 người

Vụ án được phát giác vào tháng 12-2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam là người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Ngoài trường hợp của Hoàng Lại Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn phát hiện bác sỹ, cán bộ khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thường xuyên cho bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” ra ngoài không đúng quy định.

Cụ thể, Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có chức năng, nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân là cá nhân bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh” của các cơ quan tố tụng.

Ông Dũng là bác sỹ, người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, chữa trị cho bệnh nhân thuộc Khoa Điều trị bắt buộc. Ông Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà bệnh nhân với tổng số hơn 886 triệu đồng để cho các bệnh nhân tâm thần được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.

Theo lời khai của ông Dũng tại CQĐT, các cá nhân bắt buộc chữa bệnh hàng tháng sẽ đưa tiền cho bị cáo hoặc đưa cho Vũ Quyết Tiến (Phó Trưởng khoa) hoặc Bùi Ngân Hà (điều dưỡng trưởng của Khoa Điều trị bắt buộc).

Thông thường, cá nhân bị bắt buộc chữa bệnh do ai phụ trách điều trị thì đưa tiền cho người đó. Hầu hết ông Tiến và bà Hà nhận trực tiếp, còn bị cáo Dũng ít tiếp xúc với bệnh nhân nên các cá nhân bị chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện thường chuyển khoản cho ông Dũng.

Từ khoảng đầu năm 2023- 2024, trung bình hàng tháng các ông bà Dũng, Tiến và Hà sẽ nhận được của các cá nhân chữa bệnh bắt buộc khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này được chia như sau: 3 người Dũng, Tiến, Hà mỗi người nhận 20 triệu đồng/tháng; 30 nhân viên của khoa mỗi người nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, tiền đó còn được mang đi biếu Giám đốc bệnh viện Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20- 40 triệu đồng/lần; biếu PGĐ Nguyễn Tuấn Đại và Phó phòng kế hoạch tổng hợp Nguyễn Đoàn Mạnh khoảng 5-10 triệu đồng/lần vào các dịp lễ, tết.

Theo CQĐT, ông Tiến, bà Hà có hành vi giúp sức cho ông Hà Huy Dũng và đều được hưởng lợi nên cùng phải chịu trách nhiệm. Hiện bà Hà bỏ trốn chưa bắt được.

Vừa điều trị vừa phạm tội

Các bị cáo Quyết, Phương, Thực, Huy, Kiên, Nam, Cường, Điệp, Hùng và Thao bị cáo buộc có hành vi đưa hối lộ. Hành vi của các bị cáo này đã xâm phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Trong thời gian điều trị bắt buộc, Cao Xuân Hùng khi được ra ngoài đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chu Đình Thực đã đánh bạc, còn Hoàng Lại Nam nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài…

Cơ quan điều tra đã trực tiếp đến Khoa điều trị bắt buộc để điểm danh các bị cáo này. Kết quả, có ngày toàn bộ nhóm bị cáo bắt buộc chữa bệnh đều không có mặt, nhiều ngày khác vắng mặt một số người.

Đến nay tại thời điểm giám định, các bị cáo đều đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó cần phải bị truy tố, xét xử theo quy định.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng Lại Nam còn chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Bị cáo Trần Thanh Tùng biết rõ Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã mà không báo cho cơ quan chức năng, phạm vào tội không tố giác tội phạm.

Ngày 7-8-2025, CQĐT đã tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án đối với trách nhiệm của các bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong việc quản lý, chữa trị cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh”.