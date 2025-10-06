Vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương: Cán bộ tư pháp cấu kết giám định viên ‘chạy’ bệnh án 06/10/2025 18:42

(PLO)- Trong vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, cán bộ tư pháp câu kết, móc nối với các Giám định viên để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần để các đối tượng phạm tội được đi chữa bệnh.

Chiều 6-10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Vụ án bắt đầu vào khuya 7-6, khi cảnh sát xác định Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh), là người đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. Ảnh ĐẮC LAM

Công an tổ chức bắt giữ 7 người, gồm vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ này đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh.

Công an TP Hà Nội cũng đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhiều phương ô tô hạng sang và ma túy các loại, triệu tập hơn 200 người liên quan.

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 23-9, cảnh sát khởi tố bổ sung vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7-6 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương. Đến nay, có 49 người bị khởi tố.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh trong thời gian chữa bệnh bắt buộc có hành vi sử dụng ma túy, đánh bạc. Ảnh CA

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, nếu phân loại theo đối tượng, có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương, gồm 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 Điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Vụ án còn có 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng) cùng 10 bị can khác.

Nếu phân loại theo tội danh khởi tố, có 6 người bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 35 bị can phạm tội nhận hối lộ; 1 bị can phạm các tội nhận hối lộ và đưa hối lộ; 1 bị can phạm tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Tiếp đến, 1 bị can phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 bị can phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 bị can phạm tội môi giới hối lộ; 1 bị can phạm tội đưa hối lộ và 1 bị can phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Công an Hà Nội đang phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận, ban hành.

Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp để “chạy" giám định với số lượng hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương hoặc Hoàng Tất Thành là Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc vài trăm triệu đồng để chia cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần nhằm mục đích cho những người được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra đến nay thể hiện, không chỉ có bị can Mai Anh câu kết với các lãnh đạo, giám định viên để giám định tâm thần cho người phạm tội không khách quan mà chính người của tư pháp cũng câu kết, móc nối với các giám định viên tâm thần để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần nhằm đích để cho các đối tượng phạm tội được đi chữa bệnh bắt buộc tâm thần.

Trong thời gian chữa bệnh tại Viện, Mai Anh và chồng còn tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai bị xác định “tâm thần” nên tách hồ sơ, xử lý sau.

Hồ sơ vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman thể hiện, Nguyễn Thị Mai Anh có hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6-2024. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4.9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Lê Văn Đông, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6-2024 đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).