Cựu cán bộ thuế bảo kê đường dây mua bán hóa đơn, nhận hối lộ 3,5 tỉ đồng 25/11/2025 14:31

(PLO)- Các bị cáo đã thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỉ đồng.

Ngày 25-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TP.HCM) bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Quang Huy cùng 6 bị cáo bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Lê Thế Diện (nhân viên kế toán) bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn và nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Mua bán 45.515 hoá đơn GTGT trị giá 6.154 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với chi phí dao động 1,7%-2,2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Về cách thức thành lập các công ty "ma", Hoàng Phi liên hệ các đối tượng chuyên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh. Các công ty này thực tế không hoạt động ở nơi có đăng ký công ty "ma".

Phi thuê các chung cư trên địa bàn quận 12, quận Gò Vấp (cũ) để làm địa điểm mua bán trái phép hóa đơn. Đến cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập 24/168 công ty "ma". Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Phi phân công cho các bị can khác giả chữ ký giám đốc - đại diện pháp luật, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cho các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn khống.

Cáo trạng quy kết, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỉ đồng, sau thuế 6.703 tỉ đồng, thuế GTGT là 548 tỉ đồng. Phi đã thu lợi bất chính khoảng 110 - 129 tỉ đồng.

Đưa hối lộ cho cán bộ thuế để được bao che sai phạm

Ngoài hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Phi còn thông qua Lê Thế Diện đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền 4,2 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình mua bán trái phép hóa đơn, nhiều công ty "ma" của Phi bị khóa mã số thuế. Phi đã tìm cách móc nối với Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn của các công ty "ma" có địa chỉ kinh doanh tại phường 9, quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM (nay là phường Thông Tây Hội, TP.HCM) để chung chi tiền "bồi dưỡng".

Tuấn Anh sẽ tạo điều kiện nhằm bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các doanh nghiệp; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, hàng quý... không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh... tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Do không muốn trực tiếp nhận tiền từ Phi, Tuấn Anh đã giới thiệu người quen là Lê Thế Diện vào làm việc cho Phi.

Tuấn Anh và Phi thống nhất tỉ lệ tiền đưa - nhận hối lộ là 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu bán ra trên tờ khai báo cáo thuế của các công ty "ma" nơi Tuấn Anh quản lý. Tiền bồi dưỡng sẽ tính theo từng quý, cụ thể Quý 1/2023 và Quý 2/2023 là 0,3%, Quý 3/2023 do bị siết chặt khai báo thuế, nên tỉ lệ tăng lên 0,35%.

Diện sẽ trực tiếp nhận tiền hối lộ từ Phi để đưa cho Tuấn Anh và được trả công số tiền tương ứng với 0,05%.

Với thỏa thuận như trên, trong năm 2023, Phi đã đưa hối lộ cho Tuấn Anh thông qua Lê Thế Diện tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng/tổng doanh thu 41 công ty "ma".

Những lần đưa tiền, Phi đều đưa cho Diện tại một quán cà phê tại quận Gò Vấp (cũ). Sau khi nhận tiền, Diện sẽ mang tiền đến nhà để giao cho Tuấn Anh.

Tổng số tiền Tuấn Anh đã nhận từ Phi thông qua Diện là hơn 3,5 tỉ đồng. Diện thu lợi bất chính từ việc giúp Phi thành lập công ty "ma" và được Tuấn Anh chia từ tiền nhận hối lộ tổng cộng 861 triệu đồng.

CQĐT đã khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Tuấn Anh và thu giữ số tiền 700 triệu đồng. Tuấn Anh khai đây là tiền nhận hối lộ của Phi để tiêu xài còn lại.

Đồng thời, Tuấn Anh đã tự nguyện giao nộp thêm số tiền 1,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục đến phần xét hỏi.