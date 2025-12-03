Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nói về bị can Đoàn Văn Sáng phạm tội giết người 03/12/2025 18:24

(PLO)- Công an tỉnh Lạng Sơn đang quyết liệt đấu tranh, truy xét mở rộng điều tra bị can Đoàn Văn Sáng phạm tội giết người.

Chiều 3-12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng

Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về kết quả điều tra truy xét vụ án, góp phần ổn định tình hình, ngăn chặn thông tin sai sự thật.

Đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt đấu tranh phá án trong thời gian ngắn của Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan điều tra, cơ quan báo chí và các lực lượng liên quan.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau khi gây án, bị can Đoàn Văn Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng.

“Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật”- Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết.

Đoàn Văn Sáng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Như PLO đã thông tin, bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên). Bị can là Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, trú tại đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn - nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn) đã bị bắt tạm giam.

Theo hồ sơ, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua mạng xã hội. Vào ngày 25-1-2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội Quản lý thị trường số 4 - tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 29-11 ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sáng về tội giết người (theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015). VKSND tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn...

Khu vực Đội Quản lý thị trường số 4 - tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng nêu: “Qua vụ việc này, đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật…