Cảnh báo về tài liệu xấu độc lan truyền trên mạng như 'Tài liệu 88 trang' 29/11/2025 16:12

(PLO)- Công an xã Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo tới người dân về một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên đã phát cảnh báo khẩn cấp về tài liệu độc hại lan truyền trên mạng xã hội.

Công an cảnh báo khẩn cấp các tài liệu có nội dung xấu độc không được chia sẻ, phát tán lên mạng xã hội. Hình minh họa

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay (ngày 28-11), một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Theo công an, đây là nội dung cực kỳ độc hại, có thể gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thực hiện ngay ba việc sau: Không chia sẻ, nếu nhận được các tài liệu này, phải xóa ngay và tuyệt đối không lan truyền. Báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân phát tán, người dân cần thông báo cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Người dân cần tăng cường giám sát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cho biết, người có hành vi lưu giữ, chia sẻ hoặc phát tán tài liệu chứa nội dung kích động bạo lực có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.