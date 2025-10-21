Bộ Công an cảnh báo chiêu lừa 'bắt cóc online' giả danh công an để tống tiền 21/10/2025 14:00

(PLO)- Trước vấn nạn giả danh công an gọi video, dàn dựng “bắt cóc online”, Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin hay chuyển tiền qua mạng.

Theo thông tin từ fanpage của Bộ Công an, vào khoảng 14 giờ ngày 20-1-02025, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của chị LTL, trú tại xã Kỳ Anh về việc em trai là LHB, SN 2005, rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của B gửi tin nhắn cho chị L với nội dung: “Anh B lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B đã bị bắt cóc và bị chiếm điện thoại để sử dụng.”

Gia đình gọi điện cho B thì không liên lạc được. Cùng thời điểm, một số điện thoại lạ 03627***** gọi đến, tự xưng là người cho B cầm cố xe để vay tiền, đồng thời đe dọa nếu trong chiều không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết B.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an xã Kỳ Anh đã báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Đến khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện B vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 15 giờ, xác định chính xác vị trí B đang đậu xe gần một cây xăng, trong tình trạng hoảng loạn, đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Lực lượng công an xã đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa công dân về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc “bắt cóc online”, tống tiền qua mạng.

Nam thanh niên được giải cứu khi bị "bắt cóc online". Ảnh: BCA

Tại cơ quan công an, B trình bày: khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản “Phạm Hoài”, người trong hình mặc trang phục công an, trong phòng có nhiều người (một số mặc sắc phục, số khác bị còng tay).

Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu B báo cáo qua ứng dụng Zoom, không tiết lộ thông tin cho ai, và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, B làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để “làm việc trực tuyến” với nhóm này. Trong quá trình đó, các đối tượng liên tục liên hệ, đe dọa và điều khiển tâm lý nạn nhân, đồng thời thúc ép B liên lạc gia đình để chuyển tiền.

Nhờ sự phát hiện nhanh, xử lý kịp thời của Công an xã Kỳ Anh, vụ việc đã được ngăn chặn, giải cứu công dân an toàn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Kỳ Anh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước sự việc trên cũng như những vụ việc xảy ra tương tự trong thời gian qua, Bộ Công an cảnh báo:

Cơ quan công an không gọi video call để làm việc với người dân qua điện thoại.

Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng qua mạng.

Hiện nay các đối tượng lừa đảo đang sử dụng chiêu trò gọi video giả danh công an để “bắt cóc online", nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên với mức độ ngày càng tinh vi.

Đây là hành vi lừa đảo có tổ chức, có kịch bản dàn dựng công phu khiến nhiều nạn nhân hoảng loạn và làm theo yêu cầu của kẻ gian.

Người dân tuyệt đối không tin bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an, VKS... yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Không chuyển tiền theo bất kỳ hình thức nào liên quan đến “điều tra”, “xác minh” qua mạng.

Khi gặp tình huống nghi ngờ, hãy bình tĩnh, chấm dứt cuộc gọi và đến ngay công an xã, phường gần nhất để được hỗ trợ xác minh.