Nam sinh viên bị lừa bắt cóc online, yêu cầu chuyển 475 triệu đồng 15/10/2025 12:14

(PLO)- Nam sinh viên bị các đối tượng giả danh giáo viên lừa trúng học bổng du học, yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng để “chứng minh thu nhập” vừa được công an giải cứu.

Ngày 15-10, Công an phường Bình Tiên vừa giải cứu một nam sinh viên sập bẫy "bắt cóc online" trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10-10, Công an phường Bình Tiên tiếp nhận tin báo của ông L về việc con trai là NLMĐ (19 tuổi, ngụ phường Bình Tiên, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM) mất liên lạc nhiều giờ và bị tống tiền.

Nam sinh viên được Công an phường Bình Tiên giải cứu. Ảnh: CA

Theo trình bày của ông L, cùng thời điểm trên, một người đàn ông tự xưng là giáo viên tên Khang gọi điện thông báo rằng con ông vừa trúng học bổng du học Trung Quốc và yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của Đ để “chứng minh thu nhập”. Tuy nhiên, sau khi gọi lại cho con thì ông L không liên lạc được nên nghi ngờ bị lừa và lập tức đến Công an phường trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai truy xét.

Từ các dữ liệu liên lạc và thông tin do gia đình cung cấp, lực lượng công an sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày đã phát hiện Đ đang tự nhốt mình trong khách sạn tại phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Công an đã kịp thời đưa nam sinh viên về trụ sở an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu lừa đảo bắt cóc online; tuyệt đối không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để “giải cứu người thân”, “xác minh tài chính” hoặc “nhận học bổng”. Mọi thông tin liên quan đến việc bắt giữ, xử lý vi phạm chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an, không làm việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.