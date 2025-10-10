Công an xác minh, làm việc với người phao tin đồn 'bắt cóc ba học sinh' 10/10/2025 17:06

(PLO)- Công an xã Bà Điểm, TP.HCM đang xác minh, lập hồ sơ mời một phụ nữ làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật về vụ “bắt cóc ba học sinh”, gây hoang mang dư luận.

Ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đang xác minh, lập hồ sơ mời một người phụ nữ ngụ ở khu vực huyện Hóc Môn cũ để làm việc liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ “bắt cóc ba học sinh”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản “NN” với nội dung: “Có thông tin hôm nay có 3 bé học sinh bị bắt cóc. Công an đã vào cuộc tìm kiếm nhưng các con đã mất tích. Mong các con bình an…”.

Công an xã Bà Điểm đang xác minh, mời làm việc với người phụ nữ đưa thông tin về vụ bắt cóc ba học sinh. Ảnh minh họa do AI tạo

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người lo lắng và chia sẻ, làm dấy lên tâm lý hoang mang. Người đăng tải còn khẳng định vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng cũ, hiện là xã Bà Điểm (TP.HCM).

Sau khi nắm được sự việc, Công an xã Bà Điểm đã xác minh và khẳng định tin về “bắt cóc ba học sinh” là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. Hiện cơ quan công an đang rà soát, mời người phụ nữ đã đăng tải nội dung nói trên lên làm việc để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.