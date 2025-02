Công an TP.HCM xử lý 108 trường hợp phát tán tin giả, sai sự thật 11/02/2025 14:24

(PLO)- Năm 2024, Công an TP.HCM đã xử lý tổng cộng 108 trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả, sai sự thật.

Ngày 11-2, Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2024 đã xử lý 108 trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả, tin sai sự thật.

Trong đó, xử lý hình sự một trường hợp, xử phạt hành chính 13 trường hợp, chấn chỉnh, nhắc nhở, kiểm điểm và cho cam kết không tái phạm đối với 94 trường hợp.

Trong năm 2024, Công an TP.HCM đã xử lý tổng cộng 108 trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả, tin sai sự thật. Ảnh: CA

Đáng chú ý, một số trường hợp bị xử lý là người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đẩy mạnh việc xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng của người dân để có thể tự phòng ngừa hiệu quả trước các rủi ro, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thời gian qua, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, vận hành các trang mạng xã hội (Fanpage Facebook, kênh Youtube và Zalo Official) để làm kênh cung cấp thông tin, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân, các tổ chức, cá nhân cách thức nhận diện và tham gia cùng các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an TP.HCM đã chủ động tham mưu Bộ Công an đề xuất Chính phủ sớm ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng, nhằm nâng mức chế tài, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an TP cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Công an tham mưu Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng và các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, nhất là những đơn vị cung cấp mạng xã hội, máy chủ đám mây đang hoạt động phổ biến tại Việt Nam như Facebook, Youtube…

Việc làm này để phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức công tác nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân, dữ liệu số theo quy định pháp luật.

Trong đó, đã phát hiện, xử lý một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép dữ liệu số, tài khoản ngân hàng, thu thập dữ liệu cá nhân trái quy định pháp luật.