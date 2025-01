Công an TP.HCM hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động 21/01/2025 15:35

Sáng 21-1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ (PK02) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK02E) thành Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02); quyết định của Giám đốc Công an TP triển khai tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ và các Quyết định về công tác cán bộ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về công tác tổ chức, cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, giữ chức vụ Trưởng Phòng CSCĐ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Ban Chỉ huy Phòng CSCĐ, các Đội trưởng, Phó Đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng và toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSCĐ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, cho biết để thực hiện hợp nhất hai đơn vị, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng Kế hoạch thực hiện như rà soát nhân sự lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ; rà soát trang bị, phương tiện, doanh trại, vũ khí, công cụ hỗ trợ của hai đơn vị đúng theo quy định.

Người đứng đầu Công an TP.HCM yêu cầu các công việc được tiến hành rất khẩn trương, đúng theo kế hoạch. Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP thường xuyên kiểm tra tiến độ, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh, nhất là trong công tác điều chuyển, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Quyết định và tặng hoa cho các lãnh đạo Phòng CSCĐ. Ảnh: CA

Trong quá trình chuẩn bị, Công an TP cũng nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tạo điều kiện tháo gỡ, giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn.

Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai đơn vị thể hiện quyết tâm, tiên phong, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Giám đốc Công an TP đề nghị Phòng CSCĐ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp nhận công việc và phối hợp, đoàn kết cùng thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, kịp thời giải quyết các phần việc, không để gián đoạn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng yêu cầu lực lượng thuộc Phòng CSCĐ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT các hoạt động Tết văn hóa – Nghĩa tình và chuỗi sự kiện Mừng Xuân – Mừng Đảng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm ANTT các sự kiện trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công tác bảo đảm ANTT các hoạt động lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975_30-4-2025)…