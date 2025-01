Nhận cuộc gọi lừa đảo, nam sinh viên cầu cứu gia đình nộp 200 triệu đồng 21/01/2025 17:48

(PLO)- Khi bị kẻ giả danh công an đe dọa, nam sinh viên ở Ninh Thuận gọi điện, nói dối là đang bị bắt cóc sang Campuchia, cầu cứu gia đình phải nộp 200 triệu đồng chuộc thân

Ngày 21-1, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm nhận được tin báo nam sinh viên NTT (22 tuổi, ngụ ở phường Kinh Dinh) gọi điện cho gia đình đang bị bắt cóc qua Campuchia. T yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc bản thân.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm ngăn chặn kịp thời nam thanh niên bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo. Ảnh: C.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã xác minh nam sinh viên này đang ở Ninh Thuận.

Tại cơ quan Công an, T cho biết bị một số người gọi điện tự xưng là Công an. Kẻ giả danh công an đe dọa T có liên quan đến vụ án rửa tiền. Những người này đọc đúng thông tin căn cước và yêu cầu T phải chứng minh nguồn tiền bằng cách chuyển tiền.

Bị uy hiếp, T đã chuyển cho 6 triệu đồng vào tài khoản những kẻ lừa đảo. Đồng thời, không thông báo cho gia đình và thuê phòng trọ ở riêng để trao đổi theo yêu cầu của kẻ giả danh công an.

Tiếp đó, những kẻ lừa đảo còn yêu cầu T phải sang Campuchia để phối hợp điều tra, nộp thêm tiền để không bị tạm giam. Chúng cũng yêu cầu T phải nói dối gia đình bị bắt cóc và chuyển 200 triệu đồng để chuộc.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ngăn chặn được vụ lừa đảo qua không gian mạng trên.

Công an tỉnh Ninh Thuận cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với những thủ đoạn trên. Cơ quan Công an sẽ có giấy mời, giấy triệu tập khi làm việc. Đồng thời, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên.