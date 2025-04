Cháy lớn tại kho thành phẩm công ty sản xuất nhựa ở Long An 27/04/2025 20:08

(PLO)- Kho thành phẩm của công ty sản xuất nhựa tại huyện Đức Hòa, Long An, bất ngờ bốc cháy, cột khói cao hàng chục mét, nguyên nhân đang được điều tra.

Vào khoảng 16 giờ ngày 27-4, tại kho bán thành phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nhựa TAVINA (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, sau đó lan rộng sang kho hàng nằm kế bên.

Video: Cháy lớn tại kho thành phẩm công ty sản xuất nhựa ở Long An

Theo ghi nhận, cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao, người dân ở xa cũng có thể quan sát được. Sự việc đã khiến nhiều hộ dân và công nhân gần đó hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Cột khói đen bốc lên cao từ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nhựa TAVINA. Ảnh: CTV

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đức Hòa Đông đã lập tức điều động lực lượng phối hợp cùng Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Đức Hòa và các đội PCCC thuộc KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức, KCN Hạnh Phúc đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khu vực xung quanh cũng được triển khai khẩn trương.

Nhiều người dân hiếu kỳ dùng điện thoại ghi hình. Ảnh: CTV

Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, tránh được nguy cơ lan rộng ra các khu vực lân cận.

Theo thống kê ban đầu, diện tích kho bị ảnh hưởng vào khoảng 660 m². Công ty TAVINA hiện có khoảng 20 công nhân làm việc tại thời điểm xảy ra cháy. Đây là đơn vị chuyên sản xuất hộp cơm và mút xốp, với 100% vốn đầu tư trong nước, hoạt động từ năm 2023 đến nay.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tổng thiệt hại về tài sản chưa được thống kê cụ thể.