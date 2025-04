Vụ cháy tại công ty sản xuất giày ở Long An nghi do sự cố ống dẫn dầu 20/04/2025 18:44

(PLO)-Vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty sản xuất giày ở Long An gây thiệt hại khoảng 3.000m². Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố ống dẫn dầu bị vỡ.

Ngày 20-4, Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH giày Doanh Diệu, đóng tại Lô F2-1 đường số 13, KCN Thuận đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đây là Công ty chuyên sản xuất đế giày.

Theo đó, vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ước tính khoảng 3.000m², bao gồm máy móc, nguyên vật liệu sản xuất đế giày. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy gây thiệt hại nhà xưởng ước tính khoảng 3.000m2. Ảnh: CTV

Hiện doanh nghiệp phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê tài sản thiệt hại và tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kỹ thuật đường ống thép hình trụ dẫn dầu từ lò hơi tuần hoàn bị vỡ. Khi dầu đang ở nhiệt độ cao bắn lên nguyên liệu, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng trong khu xưởng.

Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 19-4, tại Công ty sản xuất giày Dương Diệu. Ảnh: CTV

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 19-4. Lúc này, cột khói và lửa bốc cao, gây hoảng loạn và khó khăn cho công tác chữa cháy ban đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Long An đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và 25 cán bộ, chiến sĩ từ TP. Tân An và huyện Bến Lức đến hiện trường.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân hỗ trợ chữa cháy. Ảnh: CTV

Song song, các đội chữa cháy của KCN Vĩnh Lộc 2, Thuận Đạo và Nhựt Chánh cũng chi viện 3 xe chữa cháy và 24 người. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chuyên nghiệp, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác và trách nhiệm liên quan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thống kê thiệt hại để khắc phục hậu quả sau vụ cháy.