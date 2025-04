Truy tìm người chồng tấn công vợ trọng thương rồi bỏ trốn 28/04/2025 10:03

Ngày 28-4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm người chồng chém vợ nguy kịch rồi bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, vào tối 26-4, bà TM (41 tuổi, trọ tại xã Song Phú, huyện Tam Bình) xảy ra cự cãi với chồng là Nguyễn Ngọc Tuấn (46 tuổi).

Trong lúc cự cãi, Tuấn dùng dao tấn công vào vùng đầu và cổ của bà TM đến bất tỉnh. Gây án xong, Tuấn chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Bà M. được chủ trọ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm người chồng chém vợ trọng thương rồi bỏ trốn. Ảnh: HD

Nhận tin báo, Công an Công an xã Song Phú và Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long đã truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, công an xác định được Tuấn đã bỏ trốn về hướng TP Cần Thơ. Xe máy do Tuấn điều khiển được Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phát hiện tại khu vực cầu Cần Thơ.

Hiện lực lượng công an đang tích cực truy tìm Tuấn.