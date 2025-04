Công an điều tra vụ vợ chém chồng trọng thương 13/04/2025 17:36

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang điều tra vụ việc vợ chém chồng gây thương tích xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 13-4, một nguồn tin của PLO cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc vợ chém chồng trọng thương xảy ra tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột.

Nơi xảy ra vụ việc vợ chém chồng. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) tiếp nhận tin báo có vụ việc vợ chém chồng.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Kao đã đến hiện trường, giữ nghi phạm và đưa người chồng bị thương đi cấp cứu.

Đồng thời, Công an xã Ea Kao xác định vụ việc xảy ra tại xã Hòa Khánh, không phải địa phận xã Ea Kao. Sau khi xác minh, Công an xã Ea Kao đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ vụ việc để Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, nghi phạm chém chồng trọng thương là Triệu Thị Hiền (29 tuổi), nạn nhân là anh ĐVQ (31 tuổi), chồng nghi phạm. Anh Q bị vợ chém trúng đầu, cổ gây thương tích khá nặng, nghi do mâu thuẫn tình cảm.