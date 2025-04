CSGT TP.HCM đồng hành cùng người dân dịp lễ 30-4 29/04/2025 20:59

(PLO)- Các đơn vị thuộc Công an TP.HCM, đặc biệt là Phòng CSGT đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Lễ kỷ niệm 30-4.