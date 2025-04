Lực lượng CSGT TP.HCM sẵn sàng nhiệm vụ cho Lễ kỷ niệm 30-4 29/04/2025 17:15

(PLO)- Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông triển khai nhiều phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho Lễ kỷ niệm 30-4.