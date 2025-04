30 người Trung Quốc 'ngụy trang' cửa hàng tiện lợi ở TP Thủ Đức để lừa đảo 29/04/2025 18:03

(PLO)- Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do 30 người Trung Quốc thực hiện, hoạt động dưới vỏ bọc cửa hàng tiện lợi tại TP Thủ Đức.

Ngày 29-4, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Xing Yannank được xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 15-4, Công an phường Phước Long B phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính cửa hàng Việt Hoa tại số 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33 người (gồm 31 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2, cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B vào cuộc điều tra.

Công an khởi tố, bắt nhiều người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1 đến 4-2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu, sau đó di chuyển đến TP.HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, người cầm đầu) thuê trước.

Hằng ngày, nhóm này đến căn nhà ba tầng tại khu dân cư Khang Điền (phường Phước Long B), nơi tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi, để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Công an lấy lời khai với những người liên quan. Ảnh: CA

Thông qua mạng xã hội, nhóm này tìm kiếm nạn nhân là người Nhật Bản, dụ dỗ họ tham gia sàn thương mại điện tử giả Otto.changyilp.com với cam kết ưu đãi, chiết khấu cao. Sau khi nạn nhân đồng ý mua hàng và chuyển tiền (bằng USDT hoặc Yên Nhật) vào ví điện tử do nhóm đối tượng chỉ định, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, nhóm này còn mạo danh các sàn đầu tư tiền kỹ thuật số, dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư vào các gói "lợi nhuận cao" rồi chiếm đoạt tài sản sau khi nạn nhân nạp tiền.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Xing Yannank quản lý, những người còn lại được trả lương 35–50 triệu đồng mỗi tháng, hưởng hoa hồng từ 3-12% trên số tiền chiếm đoạt.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Khám xét sáu địa điểm liên quan, Công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy Methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan.