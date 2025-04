Trục xuất 2 người đàn ông Trung Quốc đến Bình Thuận tìm vợ 21/04/2025 16:51

Ngày 21-4, tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa đưa 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM và tiến hành các thủ tục trục xuất về nước theo quy định.

Lực lượng cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh đưa 2 người đàn ông Trung Quốc ra sân bay Tân Sơn Nhất trục xuất về nước. Ảnh PA08.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với công an các đơn vị và công an cấp xã trong toàn tỉnh tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp có người nước ngoài lưu trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 người đàn ông Trung Quốc đang ở huyện Tuy Phong không có thông tin tạm trú tại địa phương và có dấu hiệu hoạt động sai mục đích nhập cảnh.

Qua làm việc, 2 người đàn ông Trung Quốc này khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam đến Bình Thuận với mục đích du lịch kết hợp tìm hiểu, kết hôn với phụ nữ Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người trên về hành vi “người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực” với số tiền phạt 17,5 triệu đồng/ trường hợp và áp dụng hình thức phạt bổ sung trục xuất”.

Được biết, hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp có người nước ngoài lưu trú trái phép để xử lý theo qui định pháp luật.