Triệt phá tụ điểm ma túy tại karaoke 65K1, khởi tố chủ quán và 11 người 29/04/2025 16:35

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá tụ điểm ma túy tại karaoke 65K1 (huyện Cờ Đỏ), khởi tố 12 người từ chủ quán, má mì, nhân viên đến nhóm khách.

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố 12 người về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán karaoke 65K1 (xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ).

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an xã Đông Thắng đưa quán karaoke 65K1 vào diện theo dõi đặc biệt.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-4, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh, phát hiện 9 người dương tính với ma túy và nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Công an triệt phá tụ điểm ma túy tại karaoke 65K1, phát hiện nhiều người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật liên quan.

Số ma túy công an thu giữ được trong vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, trong cùng ngày, công an khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi) tại một nhà trọ ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Tại đây, công an phát hiện có 6/8 người dương tính với ma túy, thu giữ 7 gói tinh thể nghi là ma túy với tổng khối lượng trên 15 gram cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhóm 12 người bị khởi tố, trong đó có chủ quán karaoke, quản lý, má mì cho đến khách.

Đến nay, công an đã khởi tố tổng cộng 12 người gồm: Hồ Minh Sơn (35 tuổi, chủ quán karaoke 65K1); Ngô Văn Đăng (36 tuổi, quản lý quán);

Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, còn gọi là “Mây” – má mì); Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi); Phạm Thị Kim Anh (25 tuổi) và Ngô Thị Thùy Trang (22 tuổi, nhân viên).

6 người còn lại là khách đến tổ chức sử dụng ma túy gồm: Nguyễn Quốc Chánh (29 tuổi), Võ Văn Nghiệm (35 tuổi), Trần Văn Ấm (35 tuổi), Ông Văn Chuột (42 tuổi), Lê Quốc Khánh (22 tuổi) và Võ Minh Thông (28 tuổi).

Việc triệt phá tụ điểm ma túy tại karaoke 65K1 đồng thời xử lý nghiêm từ chủ quán, quản lý đến nhân viên và người sử dụng ma túy đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Công an TP Cần Thơ trong công tác làm trong sạch địa bàn, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.