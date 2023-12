Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý trái phép từ Vĩnh long về Cần Thơ tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 15-12, lực lượng Phòng PC04 đã tổ chức bắt quả tang Phan Minh Thành (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Qua khai thác nhanh, Thành khai ma tuý được lấy từ Vĩnh Long mang về Cần Thơ tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Phòng PC04 tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà số nhà 627/19 Nguyễn Văn Thảnh, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và bắt thêm 3 người. Cụ thể là: Võ Thanh Hoàng (56 tuổi), Lê Nguyễn Anh Thơ (19 tuổi) và Võ Thanh Vũ Em (21 tuổi).

Tại đây lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 100 gói ma túy đá đã phân nhỏ; 1 gói ma túy đá (hộp 10); 20 gói nilon chứa heroin; 50 ống thủy tinh cùng một số vật dụng có liên quan.

Công an đang tạm giữ hình sự đối với Thành, Hoàng, Thơ và Vũ Em để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cùng ngày, lực lượng PC04 Công an TP Cần Thơ cũng đã triệt phá thêm 2 vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép ma tuý xảy ra trên địa bàn. Qua đó, công an đã bắt giữ Nguyễn Việt Hoài (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Ung Thị Thanh Thùy (43 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Tang vật thu giữ là 4 gam ma tuý tổng hợp.

Chỉ trong một ngày lực lượng Phòng PC04 đã triệt phá và bắt 3 vụ với 6 người có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đợt cao ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bắt đầu của Công an TP Cần Thơ bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 15-12-2023 đến 29-02-2024.

Theo đó, Công an TP Cần Thơ huy tối đa lực lượng, phương tiện, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố, nhất là Lễ Giáng sinh (Noel), các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và Tết Dương lịch 2024 để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên