Bị bắt vì đi đòi nợ gây mất an ninh trật tự tại địa phương 18/01/2025 18:08

Chiều 18-1, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cán bộ công an làm việc với Lang Thị Năm.

Thời gian qua, Năm (31 tuổi, trú xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ) và Vinh (42 tuổi, trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) cho nhiều người vay tiền hơn 7,5 tỉ và thu lãi 85.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Khi người vay không có khả năng trả nợ, Vinh và Năm đi đòi nợ gây ầm ĩ, tìm mọi cách để đe dọa, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2024, Năm đã cho năm người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay nợ tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Hiện Ban chuyên án Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục mở rộng điều tra.