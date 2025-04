Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại 03/04/2025 16:51

(PLO)- Sau khi bị người yêu chia tay, H đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM báo án giả bị cướp giật nhằm thu hút sự chú ý để mong người yêu quay lại với mình.

Ngày 3-4, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với LDĐH (24 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi báo thông tin giả.

Trước đó, vào ngày 2-4, Công an phường Phạm Ngũ Lão tiếp nhận tin báo của H về việc bị cướp giật tài sản khi đi bộ trên đường.

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đây là vụ trình báo giả nhằm mục đích níu kéo người yêu.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, H đến Công an phường trình báo rằng vào lúc 15 giờ, khi đi bộ trước cổng bến xe buýt trên giao lộ Lê Lai - Nguyễn Trãi (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bất ngờ bị một người chạy xe máy áp sát, giật mất chiếc điện thoại iPhone 12 Pro cùng căn cước công dân và bằng lái ô tô hạng B2.

Làm việc với công an, H khai vì bị người yêu chia tay nên báo án giả để mong người yêu quay lại. Ảnh: HỒNG THẮM

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng báo cáo chỉ huy ca trực, thông tin đến tổ địa bàn phối hợp truy xét nghi phạm. Đồng thời, cán bộ công an đưa H đến hiện trường xác định địa điểm xảy ra vụ việc, trích xuất hệ thống camera an ninh trong khu vực.

Tuy nhiên, khi rà soát dữ liệu camera trong khoảng thời gian H khai báo, không phát hiện bất kỳ trường hợp cướp giật nào. Nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý, lực lượng chức năng tiếp tục trích xuất hình ảnh tại các khu vực lân cận.

Khi nhận được thông báo không tìm thấy hình ảnh nào trùng khớp với lời khai, H vẫn khẳng định chắc chắn bị cướp và giữ nguyên lời khai ban đầu.

Tiếp tục kiểm tra camera theo những địa điểm H đưa ra sau đó vẫn không phát hiện hình ảnh liên quan.

Hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt trên địa bàn đã hỗ trợ đắc lực công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: HỒNG THẮM

Nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý trong lời khai, Công an phường đã kiên trì đấu tranh, vận động H khai báo trung thực, H sau đó thừa nhận đã bịa đặt vụ cướp giật tài sản.

Làm việc với công an, H khai nguyên nhân trình báo sai sự thật là do mâu thuẫn tình cảm với người yêu. Trước đó, người yêu đòi chia tay với H nên H nghĩ ra cách dựng lên vụ cướp giật để gây sự chú ý, mong người yêu lo lắng, quan tâm và quay lại với H.

H cũng khai nhận rằng khi lên TP.HCM chơi, do tiêu hết tiền, đã mang chiếc điện thoại iPhone X đi cầm cố với giá 1,5 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ trên đường Mã Lò, quận Bình Tân vào ngày 1-4.

Công an phường Phạm Ngũ Lão sau đó đã lập hồ sơ vụ việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H về hành vi báo thông tin giả.

Đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết thời gian qua, hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt trên địa bàn đã hỗ trợ đắc lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giúp xác minh nhanh chóng các vụ việc trình báo, tránh tình trạng khai báo gian dối gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.