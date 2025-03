Công an bắt đối tượng trốn truy nã, lẩn trốn làm công nhân thi công cao tốc 21/03/2025 15:29

Ngày 21-3, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Công an xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A) vừa phối hợp bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên công trường dự án đường bộ cao tốc.

Bị can Nguyễn Văn Thành bị Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện là đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn làm công nhân thi công cao tốc. Ảnh; CAHG

Cụ thể, qua công tác quản lý, Công an xã Tân Hòa phát hiện Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa), công nhân trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thành đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã.

Công an tỉnh Hậu Giang đã thông báo đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh.

Sau khi có kết quả, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an xã Tân Hòa tiến hành phối hợp, bố trí lực lượng bắt giữ Thành và bàn giao đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.