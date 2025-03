Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can kinh doanh 79.103 sách giáo khoa giả 17/03/2025 19:51

Chiều 17-3, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Phong Lai (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra tội buôn bán hàng giả.

Đồng thời, Công an tỉnh Hậu Giang cũng tống đạt quyết định tạm hoãn xuất cảnh và thi hành lệnh khám xét đối với bị can Lai.

Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Nguyễn Phong Lai. Ảnh: CAHG

Thông tin ban đầu, giữa tháng 7-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh đến kiểm tra điểm tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa tại đường số 1, khu dân cư Tây Đô Ecopark (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A), do Nguyễn Phong Lai làm đại diện.

Thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận hoạt động kinh doanh tại địa điểm tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa này không số nhà, không treo gắn bảng hiệu và đang diễn ra bình thường.

Làm việc với đoàn kiểm tra, Lai thừa nhận là chủ sở hữu hàng hóa và địa điểm kinh doanh nói trên, nhưng không cung cấp cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cạnh đó, số hàng hóa là sách giáo khoa mang nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có dấu hiệu giả mạo.

Giữa tháng 7-2024, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện Nguyễn Phong Lai có dấu hiệu hành vi buôn bán hàng giả, giá trị hơn 1,3 tỉ đồng. Ảnh: DMS

Sau hai ngày kiểm đếm, phân loại số lượng, chủng loại, đoàn kiểm tra xác định có 79.103 quyển sách giáo khoa các loại có dấu hiệu giả mạo. Tổng trị giá hàng hóa được tính theo giá ghi trên sách giáo khoa hơn 1,3 tỉ đồng.

Qua xác minh, đoàn kiểm tra nhận định Lai có dấu hiệu hành vi buôn bán hàng giả, nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra theo thẩm quyền.